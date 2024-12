O Aeroporto Internacional de Navegantes, um dos principais acessos ao litoral norte catarinense, iniciou nesta terça-feira, 17, suas operações 24 horas por dia. O primeiro voo da nova fase chegou do Galeão, no Rio de Janeiro, às 2h45, marcando o início de uma operação especial que seguirá até fevereiro, visando atender à alta demanda da temporada de verão.

Com o aumento esperado no fluxo de passageiros, o terminal deve registrar 20% mais movimentação em relação ao verão anterior, segundo a CCR Aeroportos, responsável pela administração do aeroporto. Estima-se que cerca de 360 mil passageiros passem pelo terminal entre dezembro e fevereiro, em comparação aos 300 mil registrados no mesmo período no ano passado.

O verão trará um reforço significativo nas operações das principais companhias aéreas brasileiras. A Latam aumentará a frequência de voos partindo dos aeroportos de Guarulhos e Congonhas – São Paulo. A Gol também ampliará suas operações a partir do Galeão e Congonhas. Já a Azul, além de intensificar os voos partindo de Campinas – SP, incluirá rotas temporárias de Recife, Vitória, Confins – Belo Horizonte, e Galeão.

A nova operação já está conquistando passageiros. A técnica em enfermagem, Lilian Greyci Amorim, moradora de Florianópolis, mas, escolheu o Aeroporto de Navegantes para viajar a Vitória-ES e se mostrou satisfeita com a experiência. “Além de o trecho ser mais rápido, já que o voo é direto, a tarifa foi bem mais em conta. Gostei muito da praticidade de não precisar fazer conexões, principalmente nessa época do ano, quando atrasos e cancelamentos são mais frequentes”, destacou.

A ampliação do horário de funcionamento foi possível graças a uma força-tarefa envolvendo a CCR Aeroportos, órgãos anuentes e parceiros locais. “Essa operação especial exige a integração de diversas áreas. A NAV Brasil, por exemplo, mobilizou equipes de outras localidades para garantir o funcionamento em tempo integral. Nosso planejamento foi construído com todos os envolvidos para oferecer a melhor experiência ao passageiro”, explicou Sadi Peixoto, Gerente do Aeroporto de Navegantes.