As condições do tempo, previstas para esta quarta-feira, 18, indicam um cenário favorável aos moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre, mas com ressalvas.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, o risco de chuva é baixo, mas não totalmente descartado.

Há possibilidade de pancadas de verão de forma muito isolada, principalmente a partir da tarde.

Ainda assim, o dia deverá ser marcado por períodos de sol, intercalados com variações de nuvens.

Embora o calor excessivo esteja fora da previsão, ainda assim, as temperaturas máximas podem superar os 30°C, proporcionando uma moderada sensação de abafamento.

Puchalski emitiu um boletim detalhado sobre as condições meteorológicas esperadas para o dia, e você pode conferir a íntegra da nota logo após a foto.

O tempo nesta quarta-feira

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Este boletim tem por objetivo fornecer dados relevantes para os moradores de Brusque e região, especialmente para aqueles que planejam práticas externas nesta quarta-feira.

De acordo com as últimas atualizações dos modelos meteorológicos, o cenário será predominantemente favorável para esse tipo de atividade.

O risco de chuva é baixo, mas não pode ser completamente descartado. Caso venha a ocorrer, será em forma de pancadas isoladas, típicas de verão, especialmente a partir da tarde.

Esses eventos, no entanto, serão pontuais e de curta duração.

De maneira geral, o dia será marcado pelo predomínio do sol, intercalado com momentos de maior nebulosidade.

Quanto às temperaturas, não se espera calor excessivo. As máximas podem até superar os 30°C, o que pode gerar uma sensação de abafamento, mas sem desconforto térmico excessivo.

O tempo na quinta-feira

Para quinta-feira, o cenário climático será similar ao de hoje. O sol sinaliza seguir aparecendo, e o risco de chuva permanece baixo, com possibilidade de eventos isolados e esparsos.

As temperaturas máximas sinalizam marcas oscilando entre 28 a 33°C.

Monitoramento

As previsões podem sofrer alterações conforme novos dados sejam atualizados. Continuaremos, pois, monitorando e atualizando as informações sempre que necessário.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, continuamos com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, destacamos então o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, convidamos você a se encantar com as maravilhosas fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã desta quarta-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

Não perca a oportunidade de se inspirar e se emocionar com esses registros, que capturam a beleza de cada local registrado.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 17

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 19

