A Academia de Dança Somma apresenta Casa do Conde: Um Espetáculo de Magia e Diversão, nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, às 20h, no Centro Cultural Teatro de Azambuja, em Brusque. Com mais de 140 alunos das modalidades de jazz, master jazz, baby jazz e dança contemporânea, a apresentação também conta com um repertório variado com músicas atuais, celtas, temas de filmes, clássicas e contemporâneas.

“Criamos um espetáculo para o público se encantar, assim como em todos que produzimos, mas sem deixar de lado o bem estar dos nossos alunos, pais e comunidade. Buscamos sempre fomentar a cultura da dança e da arte”, afirma Betinho Ghislandi, coreógrafo da Academia de Dança Somma.

O espetáculo conta a história de uma mansão misteriosa e de Leopoldo e Durval, dois personagens inusitados e carismáticos, que guiarão o público ao longo do enredo. Os ingressos para apresentação podem ser adquiridos na Academia de Dança Somma, com o elenco, ou no Centro Cultural Teatro de Azambuja, pelo valor de R$ 60.