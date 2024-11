O espetáculo Borboleta, da Companhia Mútua de Teatro & Animação, de Itajaí, fará duas apresentações no auditório do Colégio Cônsul, em Brusque. A turnê especial passará ainda por outras nove cidades em Santa Catarina, enquanto o grupo celebra seus 31 anos de atuação com uma série de apresentações gratuitas.

As sessões estão marcadas para sexta-feira, 8, às 10h35 – com acessibilidade em libras, e às 14h10. Após as apresentações, os atores da companhia convidam o público para uma roda de conversa, compartilhando detalhes sobre o processo criativo do projeto. A iniciativa é voltada para crianças a partir de 4 anos, e ao todo serão 20 apresentações pelo estado.

Com uma temática pouco explorada no universo infantil, Borboleta trata da morte de uma maneira sensível e acessível para as crianças. A peça é fruto do projeto “Infância e Perda: Uma Abordagem sobre a Morte para Crianças”, desenvolvido pela companhia durante a pandemia, e se propõe a discutir esse tema complexo de forma a trazer acolhimento e compreensão. A turnê inclui apresentações em diversas cidades, como Florianópolis, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul, Brusque, Joaçaba, Curitibanos, Rio do Sul, Lages, Nova Veneza e Criciúma.

Para a atriz e produtora Môni Longo, “o teatro de animação permite abordar questões sensíveis de maneira poética e simbólica. Bonecos, objetos e elementos visuais ajudam a construir uma narrativa que envolve as crianças e as auxilia a entender temas delicados com leveza e ludicidade. A peça cumpre assim um papel educativo e social, ao tratar de assuntos que muitas vezes ficam de fora das conversas com as crianças”.

A proposta do espetáculo é preencher uma lacuna na educação emocional infantil, embora a morte seja um tema evitado, as crianças convivem com ele em pequenas experiências diárias. Estudos indicam que até os seis anos as crianças ainda não entendem completamente a irreversibilidade da morte, o que torna importante essa exposição gradual ao conceito, para que comecem a entender o ciclo da vida.

Serviço

O quê: Espetáculo Borboleta

Quando: sexta-feira, dia 8, às 10h35 – sessão com libras, e 14h10

Onde: Auditório do Colégio Cônsul – avenida Monte Castelo, 81, Brusque

Quanto: gratuito