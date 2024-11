VÍDEO – Carro sobe calçada à beira do rio após falha mecânica, em Brusque

Um carro foi visto em cima da calçada à beira do rio Itajaí-Mirim, em Brusque, na tarde desta terça-feira, 5. O veículo estava entre a cerca e o início da descida do corredor para pedestres na avenida Arno Carlos Gracher, próximo à ponte Arthur Schlosser, popular ponte do terminal.

De acordo com a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB), ocorreu uma falha mecânica no veículo, seguido da saída de pista em direção à calçada. Ainda conforme a GTB, o carro subiu à calçada antes do início da cerca.

Ninguém ficou ferido. Pessoas que passavam pelo local no momento registraram a situação em vídeo.

Assista ao vídeo

Leia também:

1. Mais de quatro mil unidades consumidoras de Brusque estão sem energia nesta terça-feira

2. Tempo não deve se firmar em Brusque tão cedo; veja a previsão até sexta-feira

3. Motorista é preso por tráfico de drogas no Santa Terezinha, em Brusque

4. Professora de Ensino Superior de Brusque fala sobre o orgulho de ensinar e formar futuros profissionais

5. Brusque trabalha para sediar os Jogos Abertos de Santa Catarina em 2027



Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: