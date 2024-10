A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil realizou a Seleção Nacional, em Joinville, para o ingresso de novos alunos no ano de 2025. Candidatos de 17 estados do Brasil estiveram na cidade. Entre os 40 aprovados, 14 são de Santa Catarina.

Mais de 400 crianças compareceram na etapa final do processo seletivo e destas 288 eram de Santa Catarina. A instituição realizou pré-seleções em nove cidades do estado, entre elas São Bento do Sul, Blumenau, Treze Tílias, Joaçaba, Lages, Araranguá, Palhoça, São Lourenço do Oeste e Joinville.

Foram realizados testes médico-fisioterápicos, que analisaram postura, estrutura física, habilidades motoras, frequência cardíaca e respiratória, força, musculatura e articulações. Além disso, houve testes artístico-musicais e cognitivos que avaliaram as habilidades técnicas e artísticas, musicalidade, flexibilidade, projeção cênica e o desempenho intelectual dos candidatos.

Os 40 aprovados ingressam no curso de Dança Clássica e iniciam o 1º ano da instituição em fevereiro de 2025 e o curso gratuito tem duração de 8 anos.

Para Sylvana Albuquerque, coordenadora da Seleção Nacional da Escola Bolshoi, o teste vai além da dança e é uma oportunidade para transformar vidas. “Muitas crianças vêm de realidades muito diversas, enfrentando desafios que não podemos imaginar. Elas carregam expectativas, medos e esperanças. Nossa missão é acolhê-las com respeito, empatia e carinho, independentemente de suas origens. Para muitas, essa pode ser a primeira vez que têm a chance de sonhar.”

Aprovados para 2025

Aprovados Dança Clássica Masculino – 1º Ano

Arthur Leivy Santos de Carvalho, Valença/BA

Breno Trainotti Storckmann, Joinville/SC

Carlos Dias Camargo de Souza, Joinville/SC

Cauã Freitas Nossa, Cariacica/ES

Davi da Silva Alves dos Santos, Planaltina/DF

Davi Lucca Schmitz Bernardo, Joinville/SC

Gabriel Fabrício Florêncio dos Santos, João Pessoa/PB

Gael Medeiros Mamede Furtado, Brasília/DF

George Nascimento de Castro, João Pessoa/PB

Hiago Rosa Silveira, Joinville/SC

Isaac Damaceno Lima, Serra Negra/SP

Jean Lucca Vigira da Cruz , Joinville/SC

Joaquim da Silva Pereira, João Pessoa/PB

Luis Gustavo Barros da Silva, Planaltina/DF

Neemias dos Santos de Jesus, Valença/BA

Paulo Mariano de Carvalho Aguiar da Silva, Marcelândia/MT

Rafael Moreno Rodrigues, Palhoça/SC

Rhael Nicolas Guimarães Simon, Rio de Janeiro/RJ

Silvio Eduarde Moreira Maciel, Itapoá/SC

Vicenzo Oliveira Pessoa Silva, Americana/SP

Aprovados Dança Clássica Feminino – 1º Ano

Alice Campos Pereira, Prudentópolis/PR

Alice Evangiline Bezerra do Nascimento, Rio de Janeiro/RJ

Ana Júlia de Abreu Barbosa, Toledo/PR

Andressa dos Santos, Joinville/SC

Anita Felix Passos Rangel, Joinville/SC

Brenda Andrade Pereira, Joinville/SC

Giovanna Simão Mundim, Paracatu/MG

Isabela Rodrigues Moreira, São Leopoldo/RS

Isabella Murbach Ferreira, Campinas/SP

Isabelli Fachin, São Lourenço do Oeste/SC

Isadora Seizer Nunes, Campo Grande/MS

Kauany de Lima, Joinville/SC

Lara Rodrigues Ribeiro, Santa Cruz das Palmeiras/SP

Laura Alves de Arajo, Nova Iguaçu/RJ

Livia Vieira Longato, Brasília/DF

Luiza Gomes Campelo Pereira, São João de Meriti/RJ

Maria Eduarda Zamparetti Semonetti, Tubarão/SC

Maria Júlia Casanova Lopes, Manaus/AM

Maria Lúcia Lopes Sai, Recife/PE

Nataly Ribeiro Pereira Concer, Lages/SC

Os aprovados na Seleção Nacional, serão bolsistas, com 100% de gratuidade e recebem benefícios como alimentação, transporte, uniformes, figurinos, assistência social, orientação pedagógica, assistência odontológica preventiva, atendimento fisioterápico, nutricional e assistência médica de emergência/urgência pré-hospitalar e todo o ensino técnico da dança. Os alunos recebem educação, aprendem uma profissão, exercitam responsabilidade e constroem cidadania.