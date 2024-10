VÍDEO – Lagarto é filmado correndo atrás de homem que o atingiu com pedra e publicação viraliza

O vídeo de um lagarto correndo atrás de um homem viralizou nesta semana. O caso aconteceu em Guaramirim, no Norte de Santa Catarina.

A publicação feita por William Fritzke, feita nesta quinta-feira, 24, já conta com mais de 3 milhões de visualizações.

No vídeo, é possível ver o homem tentando acertar duas vezes uma pedra no lagarto. Após o segundo arremesso, o animal corre atrás do homem, que cai no chão e tenta afastá-lo com chutes.

Veja o vídeo do lagarto

Lagarto

De acordo com o Instituto Butantan, o lagarto pode ser encontrado em todas as regiões do Brasil e até no norte da Argentina, em maior abundância nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste do país, com exceção da Floresta Amazônica. Possui hábitos territorialista, generalista e tem grande facilidade em se adequar a novos ambientes, por isso conseguem se adaptar às grandes cidades. E apesar de possuir comportamento agressivo, geralmente tende a fugir quando se sente ameaçado.

Seu comportamento é sazonal: no verão e na primavera podem ser vistos repousando ao sol, em busca por alimento e reprodução. Já nos meses mais frios, entre final de maio e final de agosto, ele hiberna, permanecendo inativo em tocas por longos períodos.

Leia também:

1. Curso técnico em Cervejaria gratuito está com inscrições abertas no IFC de Brusque

2. Rodovia Antônio Heil: há 50 anos era inaugurada a estrada que transformou Brusque e região

3. Rodeio Crioulo Nacional marca inauguração do novo parque do CTG Laço do Bom Vaqueiro, em Brusque; confira programação

4. Trabalhador morre atropelado por trator em Rio do Sul

5. Brusque após as trovoadas: veja a previsão para a sexta-feira

Assista agora mesmo!

Veja como foi chegar aos destroços do avião que caiu em Guabiruba em 1995: