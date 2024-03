A noite desta sexta-feira, 8, promete uma experiência única repleta de improvisações musicais na Tetto Balneário Camboriú. A pista do primeiro rooftop imersivo do Brasil apresenta Elekfantz, a primeira marca brasileira de música eletrônica a superar barreiras continentais e mostrar o Brasil para o mundo.

Com história internacional e consagrada na cena pop eletrônica, o Elefkantz está em nova fase, com a carreira solo de Leo Piovezani. Após um hiato de três anos, o músico finaliza seu terceiro álbum, mixado por Giu Daga, vencedor do Grammy Latino, e coproduzido pelo mentor, amigo e renomado produtor Gui Boratto. Inquieto, Piovezani criou seu próprio selo, Fat Monkey Records, para lançar algumas de suas faixas.

Uma dessas faixas é Wonderful World, que estará disponível nas plataformas de streamings justamente a partir desta sexta-feira, 8 de março. “O legal do Elekfantz é que várias versões que a gente toca são feitas para tocarmos ao vivo. Mesmo para quem conhece a música, o ao vivo é muito legal, fora a performance. Desde o primeiro show do Elekfantz, poder tocar bateria, sintetizadores e cantar foi o grande chamariz do projeto”, destaca Piovezani, que promete muita surpresa no set list da noite desta sexta-feira.

Além do Elekfantz, o line up de sexta-feira da Tetto Balneário Camboriú tem ainda os DJs Leo Garcia e Margot, a partir das 21h. O Tetto Balneário é resultado de um projeto de expansão do Tetto Rooftop Lounge, espaço consolidado há oito anos como uma das melhores opções de eventos de São Paulo e tem o conceito inspirado nas mais prestigiadas coberturas de Nova York.

O Tetto BC está localizado literalmente nas alturas, no 33º andar do Benvenutti Business Center – Terceira Avenida, 489, Balneário Camboriú – SC. Reservas podem ser feitas pelo (47) 99745-6423, com Iasmim Ribeiro.