A empreendedora brusquense Suellen Pereira, sócia da Amplitude Comunicação, foi destaque no maior evento de empreendedorismo feminino do Brasil, o “Mulher Brilhante”, realizado no último fim de semana em São Paulo. Cerca de 3 mil mulheres de todo país prestigiaram o evento, que tem em sua programação palestras com nomes como Joel Jota, Kátia Damasceno, Carol Paifer e momentos de networking.

A comunicadora, especialista em Psicologia da Comunicação e do Marketing, recebeu o troféu das mãos da empresária, palestrante, escritora e mentora Kenia Gama, sendo reconhecida pelos resultados obtidos como mentora e organizadora de eventos.

“Foi um momento muito emocionante. Ser reconhecida por fazer algo que eu amo é extraordinário. Já atuei como jornalista em veículos de imprensa, trabalhei no setor de comunicação da Unifebe e coordenei o Marketing da CDL Brusque. Hoje, junto com minha sócia Thayse Machado, compartilhamos nossa experiência, que chamamos de Comunicação Lucrativa. Com certeza esse troféu é lucro e vale milhões na minha trajetória profissional”, afirma Suellen, que atualmente também é coordenadora do núcleo de Comunicação da CDL Brusque.

Em parceria com as empresárias Thayse e Letícia Zorrer, Suellen é uma das organizadoras do evento de empreendedorismo feminino “Elas por Elas, que será realizado no dia 9 de abril de 2025 em Brusque. Anteriormente, foi uma das organizadoras do “Conecta Elas”, que reuniu cerca de 200 mulheres da região em cada uma de suas duas últimas edições.

“Eu acredito na força do empreendedorismo feminino e do associativismo, então é uma honra fazer parte desse movimento em nossa cidade e contribuir com o desenvolvimento de tantas mulheres que também vivenciam os desafios e alegrias de empreender. Esse troféu vem para validar esse movimento de conhecimento e desenvolvimento contínuo”, conclui.