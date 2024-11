A NDI esteve na D23 Expo, evento que acontece desde 2009 na Califórnia e apresenta produtos exclusivos e lançamentos Disney. Na primeira edição pelo Brasil, a mostra encerrou neste domingo, 10, e reuniu cerca de 45 mil pessoas em três dias de evento, em São Paulo.

Reconhecida pela autoridade em licenciamentos da Disney, a NDI é referência no varejo com coleções inspiradas nas icônicas criações de Walt Disney, trazendo personagens como o Mickey Mouse. “Temos um setor dedicado às pesquisas de mercado, e desenvolvemos coleções assertivas que performam com a narrativa proposta atraindo fãs e colecionadores deste universo nostálgico”, conta Gricel Bargueño, gerente de marketing da NDI.

Durante a D23 Expo 2024, a NDI renova os projetos com a Walt Disney Company e firma o compromisso em representar a marca no Brasil. Através da parceria, os produtos licenciados pela empresa vão desde canecas até pijamas e produtos eletrônicos. “Empresas varejistas nos consultam para liderar o desenvolvimento de coleções que transitam entre moda, casa e eletrônicos, permitindo projetos que tragam figuras icônicas que marcaram gerações”, acredita Bargueño.

No segundo trimestre de 2024, a The Walt Disney Company registrou um lucro líquido de US$ 2,6 bilhões. O resultado é dado através da inovação proposta pela companhia na geração de experiências e novos produtos – representados no Brasil pela NDI. “É um mercado que tem uma pluralidade de público, o que torna possível acelerarmos os resultados das vendas com nossa estratégia personalizada para o cliente NDI no mercado”, finaliza Gricel Bargueño.