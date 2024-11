O Grupo Havan registrou um crescimento de 26,3% no terceiro trimestre de 2024 em relação ao mesmo período do ano anterior, alcançando uma receita operacional bruta de mais de R$ 11 bilhões nos primeiros nove meses, com um aumento acumulado de 22,6%.

A empresa também teve avanços nas margens: a margem bruta subiu de 37,2% para 38,1%, enquanto a margem EBITDA passou de 12,2% para 21,2%. O lucro líquido atingiu R$ 1,77 bilhão, mais que o dobro do registrado no mesmo período de 2023.

Luciano Hang, proprietário da Havan, comentou que “esses resultados são fruto de uma estratégia bem direcionada e uma equipe dedicada”. A Fitch Ratings também reconheceu o desempenho da empresa, concedendo à Havan a nota máxima de AAA, com perspectiva estável, reforçando a confiança no crescimento da companhia.

Com as expectativas para o quarto trimestre, o grupo projeta um faturamento de R$ 16 bilhões até o final de 2024.