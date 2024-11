VÍDEO – Alunas de Brusque são aplaudidas em voo após conquistarem ouro e prata na Olimpíada Nacional Feminina de Química

As estudantes do Instituto Federal Catarinense (IFC) Campus Brusque, Sophia Vieira Rocha da Silva, do 1º ano do ensino médio, e Kétlin Fischer, do 2º ano, foram recebidas com aplausos em voo após conquistarem medalhas de ouro e prata, respectivamente, na Olimpíada Nacional Feminina de Química.

A olimpíada foi realizada em Salvador, Bahia, na última quarta-feira, 6. A competição reuniu alunos do 9º ano e do 1º e 2º anos do ensino médio de escolas públicas e particulares de todo o Brasil.

Sobre a conquista, Sophia e Kétlin afirmaram que a satisfação pelo resultado foi acompanhada de reconhecimento pelo esforço dedicado. “Estamos muito felizes e honradas. Foi uma experiência incrível, não apenas pelo prêmio, mas também por ser nossa primeira viagem à Bahia”, relataram. Ambas descreveram Salvador como uma cidade “linda e cheia de história”.

As estudantes, que cursaram o ensino fundamental em escolas públicas, demonstraram interesse em seguir na área da Química. A conquista das medalhas é destacada pelo IFC Campus Brusque como reflexo do empenho das alunas e do potencial das instituições públicas de ensino.

Olimpíada Nacional Feminina de Química

A Olimpíada Nacional Feminina de Química visa incentivar a participação feminina nas ciências e promover o desenvolvimento acadêmico de alunas em todo o Brasil.

Neste ano, mais de 58 mil estudantes participaram do evento. Para o IFC Campus Brusque, o desempenho de Sophia e Kétlin reafirma o compromisso da instituição em apoiar o desenvolvimento científico de seus alunos.

“As conquistas de ouro e prata são apenas o começo de uma promissora jornada científica para as alunas, que já miram novos desafios e oportunidades na área da Química”, ressaltou a instituição em comunicado.

