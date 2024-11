Duas turmas celebram formatura do Curso de Costura Industrial do Sindivest

Duas turmas do Curso de Costura Industrial do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Brusque, Botuverá, Guabiruba e Nova Trento (Sindivest) celebraram suas formaturas nesta quinta-feira, 7. Ao todo, 36 alunos participaram desta etapa do projeto social e profissionalizante, que integra o programa “Costurar Está na Moda” e capacita costureiros para atender à crescente demanda da indústria local.

O curso é resultado de parceria do Sindivest com a Câmara Têxtil da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Para a aluna Ina Kreidlow Voltolini, o Curso de Costura Industrial foi uma oportunidade de voltar ao universo da costura, relembrando os tempos do primeiro emprego, há três décadas. Além de aprimorar suas habilidades com máquinas domésticas, Ina pôde aprender o uso das máquinas industriais.

“Foi ótimo participar e trocar experiências com minhas colegas. O curso é ideal para iniciantes que querem entender o funcionamento das máquinas. Eu já costurava em máquinas domésticas, mas queria aprender sobre as industriais. Costurar foi meu primeiro trabalho e, ao me envolver novamente com esse universo, redescobri minha paixão pela costura.”

“Antes do curso, fiz um vestido de Eucaristia para minha filha usando a máquina pequena da minha mãe. Esse projeto me desafiou a fazer um vestido de noiva, e agora estou me preparando para estudar modelagem e alcançar esse objetivo no próximo ano”, completa.

Curso 100% prático, gratuito e orientado pela indústria

O Curso de Costura Industrial é prático e gratuito, com 60 horas-aula realizadas no período noturno. A grade curricular é desenvolvida em colaboração com diretores de empresas do setor. Para o desenvolvimento dos protótipos, os alunos recebem doações de matérias-primas e peças talhadas.

A presidente do Sindivest, Onésia Adriana Liotto, destaca que a conclusão do curso vai além de um diploma.

“A finalização do curso é sempre um momento importante, porque são mais profissionais qualificados que disponibilizamos para o mercado de trabalho. Neste ano, esta foi nossa terceira formatura, celebrando a sexta e sétima turmas do projeto. Esses formandos têm agora as condições de iniciar seus próprios projetos de costura ou de integrar uma empresa que necessita de profissionais qualificados”, comenta.

Ela complementa que o impacto se estende a todos: “Para Brusque e região, que enfrentam uma carência dessa mão de obra, é um grande ganho. As empresas que precisam de profissionais qualificados se beneficiam, assim como a comunidade que passa a ter novas oportunidades de crescimento profissional e pessoal”, conclui. a dirigente do sindicato patronal.

