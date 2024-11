Defesa Civil de Brusque registrou 12 ocorrências na última semana

A Defesa Civil de Brusque registrou 12 ocorrências relacionadas ao período de chuvas iniciado em 1º de novembro. O órgão considera uma baixa quantidade em comparação a outros municípios catarinenses no período.

A precipitação acumulada na cidade foi de 61,49mm, considerado um volume significativo, mas dentro da capacidade local de resposta.

O nível do Rio Itajaí-Mirim, que é um dos indicadores de segurança hídrica para a região, permanece dentro da normalidade, registrando atualmente 1,49 metros. O pico das águas foi registrado em 4 de novembro, às 20h, com 2,47 metros.

A Defesa Civil recomenda evitar áreas sujeitas a alagamentos, atravessar ruas alagadas e atividades ao ar livre durante os temporais, buscando sempre abrigo em locais seguros. Em qualquer emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros no 193.

Ocorrências

Os registros da Defesa Civil indicam principalmente situações relacionadas à infraestrutura e quedas.

Rompimento de tubulações: nos bairros Centro I e São Luiz.

Risco de queda de árvores: no Centro I e no bairro Primeiro de Maio.

Risco de queda de muro: nos bairros Limeira Baixa e São Pedro.

Queda de muro: no bairro Ponta Russa.

Deslizamento: no bairro Centro I.

Queda de árvore: no bairro Guarani

Erosão Fluvial: no bairro Ponta Russa

