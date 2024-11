Um motociclista de 22 anos ficou ferido na manhã desta sexta-feira, 8, após colisão frontal entre sua Honda Biz e um carro Onix LTZ Sedan ocorrida na altura do número 171 da rua Ludovico Merico, bairro Dom Joaquim, em Brusque.

O Corpo de Bombeiros encontrou o homem com hemorragia e suspeita de fratura no braço direito, além de escoriações na escápula direita e contusões nas duas pernas, na região dos joelhos.

O atendimento incluiu limpeza do ferimento, contenção da hemorragia com curativo simples e restrição do movimento da coluna com colar cervical e prancha longa rígida. Após os procedimentos, o motociclista foi levado ao Hospital Azambuja.

O motorista do Onix, de 72 anos, não teve lesões aparentes e recusou atendimento. Ele aguardou a chegada da Polícia Militar para registro de boletim de ocorrência.

