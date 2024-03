Quem recentemente aproveitou as atrações turísticas de Bertioga – SP pelo mar foi Rodrigo Minotauro. O ex-lutador de MMA e do UFC navegou pela região a bordo de uma Armatti 390 Sport Coupé, modelo do estaleiro brasileiro Armatti Yachts, fabricado em São José – SC. O barco, que chama a atenção pelo design superesportivo, áreas para refeições e lazer para receber até 14 pessoas e quartos para pernoite de até 5 pessoas, é avaliado em mais de R$ 2 milhões.

“A aproximação que o Minotauro tem pela nossa marca, a atenção e o carinho, além do gosto pela navegação nos fazem ter a certeza que estamos no caminho certo. Ele possui também a filosofia que trazemos na Armatti, que é a esportividade, combinada com conforto e qualidade de vida em toda a sua essência”, comenta Fernando Assinato, CEO da Armatti Yachts.

O ex-lutador já é grande apreciador das embarcações do estaleiro. Em 2023, a celebridade do MMA e UFC conferiu de perto as novidades da empresa catarinense durante o maior evento náutico indoor da América Latina, o São Paulo Boat Show, onde conheceu o grande lançamento da marca, a Armatti 370 Solarium, e outros modelos de sucesso, como as Armatti 420 e 460 Sport Fly.

Armatti 390 Sport Coupé

O modelo de 39 pés (12,05 metros) escolhido por Minotauro para navegar chama atenção por ter todas as comodidades de um grande iate. Possui duas amplas cabines fechadas, ambas com 1,95 de altura, tendo a cama alinhada com o barco, que proporciona maior profundidade aos cômodos, além de acomodar até 5 pessoas para pernoite. O banheiro possui box fechado, grande diferencial para um barco dessas dimensões.

Já a área de convivência é equipada com churrasqueira, bar com geleira e pia, mesa em teca, entre outras facilidades. O modelo conta ainda com um espaço gourmet com pia na popa. Diurnamente, recebe até 14 pessoas. O hard top (similar ao teto solar) tem abertura de bordo a bordo por meio de acionamento elétrico e permite a navegação com ele fechado ou aberto. A embarcação ainda conta com plataforma submergível que facilita o acesso por meio de pequenos degraus e possibilita maior contato com as águas.

Na versão gasolina, a motorização é de dois motores de 300hps, com capacidade de armazenar 700 litros de combustível, que garantem uma autonomia de até 10 horas. Desta forma, a performance é diferenciada, com planagem mais rápida e menor consumo. O modelo também é oferecido na versão diesel, com dois motores de 270 hps.