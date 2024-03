Vegetação entrelaçada em fios preocupa moradores do Nova Brasília

A presença de vegetação em fios na rua Sebastião Venâncio Fóster, no bairro Nova Brasília, tem preocupado moradores da região. Segundo um residente, o caso está assim há tempos e que a prefeitura já foi acionada, porém nada foi feito.

Ele conta que a via é movimentada por ficar próxima de empresas e centros comerciais. Com parte dos fios baixos por causa do peso das plantas, a passagem de veículos maiores pode ser prejudicada.

O secretário de Obras, Ivan Bruns, respondeu que quando a vegetação se encontra próxima de fios ou postes de energia, é necessária atuação da Celesc. Ele informou que repassou o caso para a autarquia.

