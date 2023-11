Foram divulgados nesta segunda-feira, 27, os resultados do prêmio +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças 2023. A iniciativa homenageou 51 profissionais e 25 publicações especializadas do setor.

Entre os profissionais da lista está Ana Paula Dahlke, de Blumenau. A jornalista é fundadora do Economia SC e Economia SP, sócia do Estúdio Lune, embaixadora do Clube BóraFazer, eleita por três anos (2021/2022/2023) entre as dez principais profissionais de imprensa em inovação e startups do Brasil, pelo Startup Awards e diretora da regional Vale do Itajaí da Associação Catarinense de Imprensa.

Única representante de Santa Catarina, ela comemora o reconhecimento de um dos principais prêmios da categoria no país. “Estou muito feliz por ser reconhecida nessa lista, que agrega os principais nomes da cobertura especializada em economia, finanças e negócios no país. Com certeza é um marco na minha trajetória, que tem sido construída com muito trabalho, ética e paixão”.

Esta foi a oitava edição do concurso realizado pelo Jornalistas&Cia. Assim como nas anteriores, foram dois turnos de votação para chegar aos resultados. No primeiro, de livre indicação, os eleitores podiam sugerir até cinco profissionais ou veículos em cada categoria. No segundo, após a compilação dos resultados, 122 jornalistas e 72 veículos foram classificados para a final.

“É interessante notar que, embora nomes consagrados e reconhecidos sempre estejam entre os finalistas e vencedores, o índice de renovação é estimulante, mostrando que o jornalismo especializado, sobretudo desse universo editorial, cresce e se fortalece ano a ano, sempre revelando novos talentos”, destaca Eduardo Ribeiro, diretor de Jornalistas&Cia e idealizador do projeto.