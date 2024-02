Para fomentar a democratização do conhecimento ligado ao segmento de alto padrão, Manu Berger, empresária, consultora e CEO do portal Terapia do Luxo lançou no ano passado o podcast Luxuosamente. A ideia principal do projeto é abordar temas relacionados ao setor e de maneira acessível e de forma descontraída. Em março estreia a segunda temporada, ao lado da jornalista Melissa Hoffmann.

Um dos diferenciais do podcast é o seu dinamismo. Cada temporada apresenta um cenário novo e uma nova dupla central. A primeira temporada, exibida em 2023, foi gravada na Printemps, em Paris. A galeria que é um ícone do mercado de luxo francês disponibilizou seu estúdio exclusivo para as gravações. Com diversos temas relevantes na pauta, o podcast foi coapresentado por Maya Mattiazzo, especialista em moda e negócios digitais.

E a estreia da segunda temporada já está marcada: dia 24 de fevereiro. Dessa vez, o local escolhido foi uma loja de móveis na cidade de Itapema para as gravações. Um dos aspectos que definiram a escolha do novo cenário foi justamente a grande variedade de ambientes da loja, proporcionando uma visão ampla e diferenciada do design ligado ao mercado da decoração de luxo.

Na segunda temporada Manu Berger contará com a parceria de Melissa Hoffmann, jornalista, estrategista e assessora de comunicação. A química entre as apresentadoras aliada à presença de convidados especiais fazem de cada episódio uma conversa informativa e divertida sobre o segmento no Brasil e no mundo.

“Atuo há mais de dez anos no segmento de alto padrão e compreendi que o conhecimento é algo de valor inestimável para os profissionais e empresas do setor. O podcast ‘Luxuosamente’ permite uma conexão mais próxima com o público, contribuindo para democratizar o conhecimento e consolidar ainda mais o mercado de luxo no Brasil”, finaliza Manu Berger.