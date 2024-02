Definida data do julgamento de Evanio Prestini, motorista do Jaguar que causou morte de jovens na BR-470

Evanio Prestini, o motorista do carro Jaguar envolvido em acidente de trânsito que resultou na morte de duas meninas e causou ferimentos em outras três pessoas, na BR-470, em Gaspar, em 2019, será julgado em sessão do Tribunal do Júri designada para os dias 19 e 20 de junho, a partir das 9h, no Fórum de Gaspar. A decisão foi prolatada na tarde desta quinta-feira, 22, pelo juízo da Vara Criminal daquela comarca.

Considerada a quantidade de pessoas que, em tese, irão depor em plenário – réu, três vítimas e 10 testemunhas arroladas pelas partes -, bem como por se tratar de processo complexo, que poderá demandar maior tempo por ocasião da instrução plenária, é possível que a sessão de julgamento tenha duração de dois dias.

Acidente chocou a região

Segundo denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), no dia 23 de fevereiro de 2019, o motorista dirigia sob efeito de álcool, quando seu veículo colidiu com outro carro. Nele, morreram duas jovens e outras três ficaram feridas. O condutor foi preso em flagrante, teve prisão preventiva decretada pelo juízo da comarca de Gaspar, recorreu da decisão e responde ao processo em liberdade.

O acusado irá a júri popular e responderá a acusação de homicídio consumado por duas vezes e homicídio tentado por três vezes, além do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro – conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

