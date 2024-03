O Inside, ou famoso pistão, que sofreu um incêndio em abril de 2023, foi reconstruído e a primeira festa acontece no local no dia 29 de março, com um line-up de peso: um dos principais nomes da música eletrônica no Brasil, Vintage Culture e o DJ e produtor Paul Kalkbrenner.

A primeira noite de reabertura, 29, será com Paul Kalkbrenner, Vintage Culture, Timo Maas, Eli Iwasa e Maz no Inside – e no Garden Vintage, Timo e ainda Antdot, LeoZ e Zac. Já no dia 12 de abril, quem comanda a Main Room Reopening será o duo Bedouin, Albuquerque e Hoo no Inside e Vanjee, Badaró e Sarah Stenzel no Garden.