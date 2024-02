Mais de 63% dos brasileiros não fazem nenhum tipo de investimento por falta de conhecimento, e isso acontece justamente porque apenas 21% da população teve acesso à educação financeira durante a infância. O tema parece complexo, mas quando abordado de maneira lúdica e interativa o aprendizado se transforma em práticas que podem garantir um futuro financeiramente seguro e independente.

E esse é o objetivo da ONG Educa$, que desde sua fundação, em 2021, introduz a gestão financeira nas escolas de Santa Catarina. Uma equipe capacitada ministra palestras nas escolas públicas catarinenses e depois oferece acesso gratuito aos conteúdos da Educa$, disponíveis no canal do Youtube. Em apenas três anos, projeto já atendeu mais de três mil crianças e adolescentes, em mais de 50 palestras e doze aulas online publicadas.

No entanto, como todo o trabalho é realizado sem fins lucrativos, a ONG se mantém por meio de doações, ações que se revertem em recursos ajudam na execução e continuidade do projeto. É o caso do livro “Como tornar seu filho rico”, de André Sandri, CEO da Educa$. Dos 1.200 exemplares vendidos desde outubro de 2023, data do lançamento, 100% dos valores obtidos com a venda dos exemplares foram destinados para a ONG.

“A ideia é motivar esses estudantes e suas famílias o quanto antes. Que eles entendam que um futuro financeiramente seguro depende diretamente de como as finanças são administradas. E quanto antes começar essa prática, melhor. Já estamos em conversa com o governo do Estado e alguns municípios para que a disciplina entre na grade curricular e assim consigamos aumentar esse índice, tão baixo, de apenas 21% dos brasileiros terem acesso à educação financeira durante a infância”, afirma Sandri.

Enquanto a educação financeira não é uma realidade para as crianças catarinenses, os esforços por meio da ONG seguem. E a melhor maneira de contribuir para essa democratização do conhecimento é adquirindo um exemplar do livro. Como Tornar seu Filho Rico não é apenas um guia, é uma ferramenta essencial para todos os pais que desejam equipar seus filhos com as habilidades necessárias para prosperar em um mundo em constante evolução financeira. A obra traz estratégias eficazes para introduzir conceitos financeiros vitais – desde poupança e investimento até dívidas e empreendedorismo. Com uma linguagem prática, o conteúdo também traz uma visão intrigante sobre como diferentes culturas lidam com a educação financeira.