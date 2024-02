Hermes Klann anuncia apoio à pré-candidatura de André Vechi e Deco Batisti

Uma das lideranças do PL, Hermes Klann, anunciou apoio à pré-candidatura para as eleições de outubro do atual prefeito de Brusque, André Vechi, e do vice, Deco Batisti, nesta quarta-feira, 28.

O encontro também contou com a presença do coordenador regional e presidente do PL de Brusque, Aldinei de Souza, o Nei. Na conversa, Klann falou sobre o cenário político atual e elogiou o trabalho que vem sendo feito pelo atual prefeito.

“Estamos unidos, e caminhando juntos. Com certeza são nomes que merecem a continuidade porque estão fazendo o que é certo”, disse Klann.

O presidente do PL, Nei Souza, assim como Vechi e Deco, agradeceu o apoio de Klann. “O Hermes é uma pessoa conhecida e muito respeitada na nossa cidade, um suplente de senador. Com certeza esse apoio é muito importante para a pré-candidatura do André e do Deco, e nos deixa felizes por mostrar que estamos no caminho certo”, avaliou.

