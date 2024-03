Após dar carona para homem, motorista sofre tentativa de homicídio no Alto Vale do Itajaí

Um homem de 53 anos recebeu voz de prisão após cometer uma tentativa de homicídio em Presidente Nereu, no Alto Vale do Itajaí, na noite desta quarta-feira, 27. O caso aconteceu por volta das 20h15 no bairro Centro.

A vítima, um homem de 55 anos, relatou que teria dado carona para o autor do crime, segundo o relatório da Polícia Militar.

De acordo com o relato, dentro do carro, o suspeito anunciou que iria matar o motorista, sacou um canivete e tentou golpear o homem na barriga.

Enquanto ainda dirigia, a vítima conseguiu conter o autor e parar o carro em frente a uma casa, pedindo ajuda aos moradores locais.

O autor do crime recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Não foram divulgadas mais informações sobre o caso e nenhuma identidade foi revelada.

