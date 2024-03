Em parceria com moradores, mais de mil tubos serão instalados em rua do Dom Joaquim

A secretaria de Obras, em uma parceria com os moradores da rua Teresa Peters Schwamberger, no Dom Joaquim, iniciou nesta semana uma obra de drenagem na via. Serão instalados 1.100 tubos de diversos diâmetros e 48 novas bocas de lobo.

Todos os tubos foram comprados pela comunidade local. As bocas de lobo irão resolver os transtornos de quem mora na região em ocasiões de chuvas na área.

O início dos trabalhos são relativos à instalação dos primeiros tubos vindo do rio, atravessando a avenida Beira Rio até chegar à rua Teresa Peters Schwamberger. A previsão é que todo o trabalho no local seja finalizado em até 30 dias, desde que as condições climáticas colaborem.

