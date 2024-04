Após fugir de abordagem e atirar contra policiais, dupla é presa em Blumenau

Dois jovens foram presos após serem flagrados com drogas, tentarem fugir e ainda atirarem contra policiais militares na noite desta segunda-feira, 8, no bairro Itoupava Central, em Blumenau.

A abordagem aconteceu na rua Jacob Ineichen. Os policiais estavam realizando rondas na área após uma denúncia de que no local estava ocorrendo o tráfico de drogas.

Por volta das 19h, um dos jovens saiu de bicicleta do local com uma mochila preta nas costas. Na sequência, ele entrou na rua Luiz Mask, momento em que notou a presença policial e fugiu rapidamente. Posteriormente, ele jogou a bicicleta em um terreno e entrou em um carro.

Após tentarem fugir, os jovens de 19 e 22 anos arremessaram para fora do carro que ocupavam uma mochila, pacotes com drogas e armas de fogo. Eles ainda atiraram na direção dos policiais antes de serem detidos.

A PM apreendeu 8,65 kg de maconha, duas cápsulas de munição calibre 380 deflagradas e uma cápsula intacta, papel filme e uma balança de precisão. O carro, Corsa Wind, também foi apreendido.

Aos policiais, os homens ficaram acusando um ao outro de ser o proprietário das drogas e demais materiais, bem como quem atirou contra a guarnição.

Em posse do jovem de 22 anos foi encontrado um celular, e com o outro, de 19, que era o condutor do veiculo, foi encontrado um celular e R$ 240.

Os dois jovens foram encaminhados à Polícia Científica e, depois, para a delegacia de Polícia Civil.

