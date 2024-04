Balneário Camboriú terá primeiro simulador de queda livre do Sul do Brasil

A empresa Sulreal Team irá construir o Sulreal Wind, um túnel de vento vertical que simula a queda livre em Balneário Camboriú. O equipamento será o primeiro do Sul do Brasil.

A concepção do projeto teve início nas redes sociais, onde os empresários compartilham suas “ideias inusitadas em experiências épicas”, como eles próprios descrevem. A nova atração turística visa proporcionar aos visitantes a emoção de um voo de paraquedas.

“O time Sulreal é apaixonado pelo paraquedismo, inclusive dois dos quatro membros são sócios da escola de paraquedismo Dz47, em Tijucas. Somos atraídos pelo extraordinário e pelo inédito, o que se reflete nas ideias e projetos que realizamos, e nós queríamos transmitir esse sentimento ‘Sulreal’ de forma mais ampla para atingir um público ainda maior. E a resposta perfeita para o nosso questionamento foi o túnel de vento”, conta Paulo Zen, administrador e sócio do Sulreal Wind.

Com a ideia em mente, foram dois anos dedicados ao estudo de viabilidade econômica do empreendimento, além de intensas negociações com diferentes fornecedores, embaixadas dos países de origem e especialistas do setor. Todo esse trabalho culminou no projeto que será executado.

“O funcionamento do túnel de vento também é conhecido como indoor skydiving, atividade que consiste num túnel vertical com propulsores com potência suficiente para gerar um vento que simula a queda-livre. Ao ser suspensa pelo fluxo de ar, a pessoa terá a sensação indescritível de estar voando”, explica Paulo.

As obras ainda não iniciaram, mas a construção está prevista para durar cerca de 18 meses. O Sulreal Wind terá tecnologia europeia já desenvolvida e comprovada.

Experiência imersiva no mundo dos esportes de aventura

O Sulreal Wind pretende trazer uma experiência imersiva no mundo dos esportes de aventura e será apenas o primeiro de um complexo com outras atrações radicais. O projeto também prevê espaço para eventos corporativos e ambientes para festas privadas.

A prática no túnel de vento não requer nenhum treinamento, o que torna uma opção acessível para crianças, a partir de 3 anos, e adultos. Considerado um esporte em si, o voo no túnel de vento tem suas próprias modalidades, competições e atletas profissionais que não são necessariamente paraquedistas.

Em Balneário Camboriú, quem viverá a sensação de voar pela primeira vez, terá o acompanhamento individual de um instrutor, mantendo a estabilidade e segurança durante o voo. Para aqueles que já têm uma noção, será disponibilizado um coach para aprimorar a prática.

Velocidade de até 300km/h

A câmara de voo terá capacidade para até seis pessoas simultâneas. A velocidade do vento será constantemente monitorada e ajustada por um operador, para garantir a segurança dos participantes, e adequar aos diferentes requisitos de peso e estilo de voo.

Projetado para alcançar até 300 km/h, a atração permitirá também voos dinâmicos ideais para paraquedistas profissionais.

“Por simular a queda livre, o túnel se torna uma ferramenta excelente para o treino de paraquedistas desde o primeiro salto. Proporciona uma evolução mais acelerada e de menor custo em relação aos saltos de paraquedas tradicionais. E quem tiver a oportunidade de assistir às demonstrações desses atletas, vai ver um espetáculo impressionante no Sulreal Wind”, relata o administrador do empreendimento.

A escolha por Balneário Camboriú

Os quatro integrantes do Sulreal Team são moradores de Balneário Camboriú e têm acompanhado de perto o desenvolvimento do município.

Nos últimos anos, a evolução no turismo foi impulsionada por grandes investimentos, como a roda gigante, aquário e a criação de novos parques, que contribuíram para posicionar a cidade como um destino de turismo de experiências.

Segundo os empresários, as características de Balneário Camboriú fazem da cidade a melhor escolha para uma atração da magnitude do Túnel de Vento.

Sobre o Sulreal Team

O Sulreal Team, idealizador do Sulreal Wind, é formado pelos empresários Daniel Cajal, filmmaker profissional, proprietário de uma produtora audiovisual, criador de conteúdo e embaixador da Gopro; Nicole Deverling, paraquedista e idealizadora da Dz47 Clube e Escola de Paraquedismo, em Tijucas, focada na popularização do esporte e na formação de atletas de alta performance; Eduardo Ceratti, paraquedista profissional com mais de 6.000 saltos e sócio-proprietário da Dz47; e Paulo Zen, paraquedista e administrador do Sulreal Wind, que atuou por 10 anos como gestor de projetos com multinacionais nos Estados Unidos e Europa.

Para obter mais informações, é possível acessar o site da empresa.

