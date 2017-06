Tweet no Twitter

Berço dos Jogos Abertos de Santa Catarina, a Sociedade Esportiva Bandeirante completa 117 anos em junho. Historicamente, é um dos clubes mais importantes de Santa Catarina. Foi sede de inúmeros eventos, e é lembrado pelo incentivo ao esporte.

Para comemorar o aniversário, uma festa na colina foi armada no sábado, 24. Um coquetel elaborado pela própria cozinha, e atrações como as bandas Não Pise na Grama e Paralelos do Ritmo embalaram a noite de festa. O agito seguiu até altas horas.

Confira nas fotos de Josiel Fontinele quem passou pela festa: