Botuverá reúne ídolos do Vasco do Gama para jogo festivo; saiba quando e como assistir

A cidade de Botuverá será palco, no início do próximo mês, de um encontro especial para a torcida vascaína em Santa Catarina. No dia 2 de dezembro o município receberá um jogo beneficente que vai reunir diversos ídolos do Vasco da Gama.

O duelo entre “Amigos do Frank” e “Amigos do Marcelo” inicia às 10h na Sociedade Esportiva Grêmio e terá a participação especial de nomes marcantes como os zagueiros Mauro Galvão e Odvan, ainda hoje celebrados por toda nação vascaína. Ambos foram campeões pelo time campeão da Libertadores de 1998 e também levantaram o título brasileiro de 1997 e 2000.

Outros que também estarão presentes são Mauricinho e Luisinho Quintanilha, que também ganharam a Libertadores e foram campeões nacionais pelo time da Cruz de Malta.

Conforme Marcelo Bósio, além de craques que vestiram a camisa do Vasco, vários outros nomes conhecidos no meio do futebol estarão presentes. Um dos destaques será o volante Rodolfo Potiguar, do Brusque Futebol Clube.

Sem fins lucrativos

Bósio destaca que o evento é totalmente beneficente, sem fins lucrativos. Torcedores e fãs que queiram assistir a partida devem levar apenas um quilo de alimento. Para entrar no gramado, fazer fotos e ter acesso direto aos jogadores o investimento é de R$ 100, com direito a um churrasco no dia do evento.

“Como é um evento beneficente, todo valor arrecadado com o churrasco e vendas de bebidas será revertido em ação social, com a destinação do dinheiro a VasBrusque que todo ano faz o Natal Solidário, utilizando esses recursos para compra de brinquedos e alimentos”, explica, convidando a todos os amantes do esporte a prestigiar.

