Com Isabel R. Almeida

A cerimonialista Justine, a chef Anna Luiza Cardoso e a fotógrafa Karoline Noriller foram anfitriãs da festa Enjoy, na quinta-feira, 23, em Brusque. O evento exclusivo para mulheres ocorreu no Espaço C Festas e Eventos, e teve a trilha sonora no comando de Alex Sax, a Banda Édson e Geison e o Dj Veltk. O cardápio foi composto por uma ilha de frios e drinks assinados por Anna Cardoso.

Durante o evento foram arrecadados em média cem brinquedos para doação. “Queríamos proporcionar uma noite para descontrair, sair da rotina e se divertir. Mas além disso, proporcionar um Natal mais feliz para várias crianças, levando brinquedos e alegria”, conta Justine Debrassi, uma das anfitriãs do evento. Ao final, as convidadas ainda foram para casa com presentes da médica dermatologista Nadine Vandresen, do grupo NV.

Confira nas fotos de Amanda Aquino quem esteve no evento: