BR-101 registra lentidões de 5 km em Itajaí; confira outros trechos

A Arteris Litoral Sul atualizou a situação de alguns trechos da BR-101 que possuem lentidão. Em Itajaí, no sentido Curitiba, alguns trechos de lentidão chegam a 5 quilômetros.

Às 13h25, a Arteris divulgou que o trânsito nas proximidades do km 124 ao km 120 na BR-101, em Itajaí, era lento devido a um acidente. No mesmo sentido, já havia lentidão do km 113 ao 117, em Itajaí, e Itapema do km 148 ao 144.

No sentido Porto Alegre, o trânsito foi registrado nos quilômetros 116 até o 117, em Itajaí, e também na região de São José, do quilômetro 201 ao 202.

