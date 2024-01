Homem morre ao tentar salvar duas pessoas em praia do Norte catarinense

Um homem de 32 anos morreu afogado após tentar salvar duas pessoas em uma praia de Itapoá, no Norte catarinense. A vítima foi identificada como Marlon Christian, de 32 anos, natural de Ponta Grossa, no Paraná. O fato ocorreu na manhã deste domingo.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 7h30, no bairro Itapema do Norte. O helicóptero Águia foi acionado para prestar apoio por conta de um arrastamento de três vítimas, sendo que duas delas foram resgatadas no posto de salvamento 12 e encaminhadas ao pronto atendimento da cidade.

A outra vítima submergiu próximo de uma corrente de retorno ao tentar salvar as outras vítimas. O corpo de Marlon foi encontrado no posto de salvamento 13.

Segunda morte por afogamento em Itapoá

Esta foi a segunda morte por afogamento em Itapoá neste fim de semana. Neste sábado, 6, Luis Cavasini Neto, de 56 anos, também morreu afogado. Ele foi arrastado por uma maré de retorno.

