Brusque anuncia saída de meio-campista e atacante

O Brusque informou neste sábado, 20, as saídas do atacante Maycon Douglas e do meio-campista Patrick a três dias do início da Série B.

Maycon Douglas, 27 anos, que veio do ABC (RN), fez oito jogos no Campeonato Catarinense, todos saindo do banco e não marcou nenhum gol. Já Patrick, que chegou à equipe já neste ano após jogar o Campeonato Carioca pelo Audax, atuou em apenas uma partida, contra o Marcílio Dias pelas quartas do estadual, quando substituiu Paulinho Moccelin aos 44 do segundo tempo.

“O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência das suas carreiras”, comunicou o Brusque em nota oficial. Os dois devem ter clubes da Série C como destino.

Nesta terça-feira, 23, o Brusque estreia na Série B 2024 diante do Mirassol, no estádio Dr Hercílio Luz, em Itajaí.

