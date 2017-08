Após um domingo com tempo chuvoso, presente por toda a região de Brusque, a segunda-feira,21, amanheceu com céu limpo e frio.

Por sinal as temperaturas observadas nesta madrugada/amanhecer ficaram entre as mais baixas já registras no mês de agosto em nosso município em pelo menos 5 anos. Exemplo disso teve no Santa Luzia, onde os moradores daquela localidade enfrentaram mínima de 5,4ºC. Este valor perdeu apenas para 2016, quando em 22/08 daquele ano, minha estação registrou 4,3ºC, neste mesmo local

Já no município vizinho ao nosso, em Guabiruba, o frio também chamou atenção, como no Lageado Alto, onde minha estação registrou 4,0ºC, seguido do Aymoré, com 5,6ºC.

Abaixo trago as mínimas na região nesta madrugada/amanhecer registrado por minhas estações:

4,0ºC /Lageado Alto/Guabiruba

5,4ºC /Santa Luzia/Brusque

5,6ºC /Aymoré/Guabiruba

7,8ºC /Centro/Brusque

8,0ºC /Rio Branco/Brusque.

Outro amanhecer gelado na terça-feira

Segundo nos informa Bianca Souza, técnica em meteorologia, amanhã o dia também deve começar com temperaturas mais baixas, bem próximas das registradas no amanhecer dessa segunda-feira, mas já voltando a subir um pouco mais ao longo do dia.

Bianca acrescenta ainda, que o ar frio aos poucos vai se afastando em direção ao oceano e vai jogar umidade do mar para as regiões do Norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. Dessa forma essas três regiões vão ter a presença do sol, mas comum um pouco mais de nuvens ao longo da terça-feira.