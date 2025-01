Brusque recebe alerta para risco de temporais e chuvas intensas até o fim de semana

Na manhã desta quinta-feira, 23, a Defesa Civil do Estado divulgou um alerta importante sobre a possibilidade de temporais isolados e chuvas intensas nos próximos dias em Brusque. O aviso permanece válido até sábado, 25.

De acordo com as autoridades, as precipitações devem começar na tarde desta quinta-feira, com expectativa de intensificação entre sexta-feira e sábado. Esses temporais devem provocar chuva pontualmente intensa acompanhada de raios, fortes rajadas de vento e eventual precipitação de granizo, trazendo risco baixo a moderado para destelhamentos, danos na rede elétrica e alagamentos.

Na sexta-feira, 24, a instabilidade aumenta e o risco passa a ser moderado a alto para ocorrências relacionadas a alagamentos, enxurradas e destelhamentos até sábado.

Confira o mapa meteorológico:

