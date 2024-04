Brusque registra primeira morte por Covid-19 em 2024

Brusque registrou nesta quinta-feira, 4, a primeira morte por Covid-19 em 2024. A vítima trata-se de um homem de 85 anos, morador do bairro Guarani. Ele foi internado na UTI no dia 27 de março, os sintomas começaram no dia 21 do mesmo mês. O homem apresentava doença vascular crônica e não tinha histórico de vacinação.

Em 2024, já são 716 casos confirmados da doença. Nos dados atualizados pela Vigilância em Saúde nesta semana, foram 10 casos confirmados, há três casos ativos e nenhum caso em investigação.

Não há nenhum paciente internado na UTI e nenhum internado em enfermaria hospitalar. Desde o início da pandemia em 2020, o município acumulou 51.636 casos confirmados de Covid-19. Destes, 51.265 indivíduos se recuperaram, enquanto o número de óbitos atingiu 369.

