Brusque tem aumento de 67% em casos de dengue em apenas 11 dias

A Diretoria de Vigilância em Saúde informou nesta segunda-feira, 4, um aumento de 67% dos casos de dengue em Brusque nos últimos 11 dias. A última atualização, no dia 23 de fevereiro, informava 91 casos. Foram identificados 186 focos do mosquito Aedes Aegypti espalhados pela região.

De acordo com o levantamento, houve 46 casos apenas nesta semana. Os registros estão concentrados no bairro Limeira, com 30 casos confirmados. Os outros se dividem nos seguintes bairros: Águas Claras, Azambuja, Bateas, Cedrinho, e Centro I e II; nos bairros Dom Joaquim, Guarani, Limoeiro, Maluche, Nova Brasília, Paquetá, Poço Fundo e Primeiro de Maio. Estes, seguidos por Rio Branco, Santa Terezinha, São Luiz, São Pedro, Souza Cruz, Steffen, Tomaz Coelho e Zantão.

Há um paciente internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 15 pacientes internados em enfermaria hospitalar.

Focos

Os bairros brusquenses com maior taxa incidência são São Pedro, com 17 focos; Centro II, com 15 focos; Águas Claras, com 14 focos; Azambuja, Dom Joaquim e Limeira com 14 focos cada; Santa Luzia com dez focos; Guarani com nove focos; Bateas, Cedrinho, Nova Brasília, Rio Branco e Steffen com oito focos cada.

O Centro I aparece com sete focos; 1° de Maio e Maluche com seis focos cada; Limoeiro, Santa Rita, São Luiz e Souza Cruz com cinco focos cada. A contagem segue com Santa Terezinha com três focos; Poço Fundo e Tomaz Coelho com dois focos cada e Cedro Alto e Ponta Russa com um foco cada.

Em caso de sintomas de dengue, procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) da sua região, para o primeiro atendimento. Após a avaliação será dado o encaminhamento necessário.

Números para denúncias

A Diretoria de Vigilância em Saúde de Brusque, por meio do Programa de Combate a Endemias, também informa o número de telefone para denúncias, pelo WhatsApp, somente em formato de texto no (47) 98813-0095, ou por ligação, no número 156, da Ouvidoria Municipal.

Alertas sobre casos e focos

Em parceria com a Defesa Civil de Brusque, a Vigilância Sanitária criou um canal de comunicação para a população poder receber alertas de casos e focos de dengue em determinados bairros.

Para receber os alertas, basta cadastrar via SMS ou Whatsapp.

Via Whatsapp: adicionar o número (61) 2034-4611, e enviar sua localização.

Via SMS: envie seu CEP para 40199.

Leia também:

1. VÍDEO – Briga é flagrada em estacionamento de supermercado no Santa Rita, em Brusque

2. Defesa Civil alerta para chuva intensa nesta segunda e terça-feira em Brusque

3. VÍDEO – Bryan Behr participa de programa da Rede Globo nesta segunda-feira

4. Confira os bairros de Brusque que devem ficar sem energia durante a semana

5. Cantor de Nova Trento apresenta música autoral em programa da RedeTV!

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: