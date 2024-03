Com Isabel R. Almeida

O cantor brusquense Bryan Behr se apresentou no Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo, na manhã desta segunda-feira, 4. Essa foi a segunda vez em que esteve presente no programa, ano passado, participou do projeto Exagerados, junto com Carol Biazin, e cantou músicas de Cazuza.

O cantor comentou sobre a depressão que enfrentou antes do início da carreira e como utilizou a música como forma de expressar seus sentimentos. “Foi esse momento que abriu as portas para eu fazer o que faço hoje, eu encarava a música como esse lugar de expressar o que eu estava sentindo. Às vezes, eu não conseguia falar direito, mas cantar e escrever era um pouco mais fácil. A carreira e viver isso hoje, veio por conta de colocar esses sentimentos no mundo, mas a princípio era só por necessidade de falar as coisas que eu sentia”, relembra Bryan.

“Eu descobri, ao longo dos anos, que muitas pessoas sentiam as mesmas coisas que eu e de certa forma, consigo falar sobre o que elas sentem e não conseguem dizer. Isso é maravilhoso, porque você consegue dar voz para outras pessoas também”, completou.

No Encontro, Bryan anunciou também, a música Azul, em parceria com Duda Beat, que será lançada na quinta-feira, 7. Junto a isso, comemorou que a canção De Todos os Amores será trilha sonora da nova novela das sete, Família É Tudo, que estreia esta noite na emissora.

“Essa música, escrevi com o Juliano Cortuah, e quando gravamos sempre falávamos ‘nossa, isso é tão novelístico’. Já tinha dois anos que lancei quando eu recebi a notícia (que faria parte da trilha sonora) e tem tudo a ver com a novela. Eu estou muito feliz”, completou o cantor durante sua participação no programa.

Seguindo a temática da familiar, o programa surpreendeu Bryan, que ficou emocionado, com um vídeo de sua família o parabenizando. “Família é tudo, e sua música foi parar em uma novela com esse tema. Estamos aqui reunidos para desejar muito sucesso e que você alcance tudo o que deseja na vida. Estamos vendo que você está conseguindo conquistar seus sonhos, está alcançando cada dia mais gente e torcemos muito por você”, declarou Adriana de Souza, mãe do cantor.