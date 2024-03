VÍDEO – Câmera grava momento em que mulher e criança são atingidas por tiros em frente creche em Indaial

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma mulher e uma criança foram atingidas por tiros, durante a manhã desta segunda-feira, 4. Elas foram feridas durante a execução de Marcos Gama Barroso, de 41 anos, em frente à Unidade de Educação Infantil (UEI) Hilário Buzzarello, na rua Montevidéu, no bairro Tapajós, em Indaial.

No vídeo, é possível ver que havia mais algumas pessoas entrando na creche no momento em que os disparos são realizados, e o momento em que um tiro atinge a mulher, acidentalmente.

Segundo as informações divulgadas, a mulher foi atingida na perna e a criança ficou com o projétil alojado na perna esquerda. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Beatriz Ramos com ferimentos leves.

