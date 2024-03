Identificado homem executado em frente à creche no Vale do Itajaí

Foi identificado como Marcos Gama Barroso, de 41 anos, o homem que foi executado em frente à Unidade de Educação Infantil (UEI) Hilário Buzzarello, na rua Montevidéu, no bairro Tapajós, em Indaial, nesta segunda-feira, 4.

Marcos, ou ‘Marcola’ como era conhecido, era procurado pela Polícia Civil do Amazonas desde 2022 por conta de um mandado de prisão por homicídio e por ser membro de uma facção criminosa. Em 2022, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas publicou imagens do homem para conseguir ajuda para encontrá-lo.

No Amazonas, Marcos era conhecido como “gerente do tráfico” de um bairro.

Crime em frente à creche em Indaial

Segundo a Secretaria de Educação de Indaial, há suspeitas de que o crime se tratou de um acerto de contas de uma gangue de tráfico. Ninguém foi preso até o momento.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima teria ido levar a sua filha, de 3 anos e 8 meses, para a creche, acompanhado de sua esposa, de 43 anos. A mãe e a filha não foram atingidas.

Uma câmera de segurança flagrou o momento do assassinato. No vídeo, é possível ver que os dois criminosos chegam em um carro branco Volkswagen T-Cross, descem do veículo e começam a atirar para dentro do Jeep Renegade. A vítima morreu ainda no local.

Uma mulher e uma criança estavam passando pelo local e foram atingidas acidentalmente. A mulher foi atingida na perna e a criança ficou com o projétil alojado na perna esquerda. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Beatriz Ramos com ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Indaial, Samu e Arcanjo-03 atenderam a ocorrência.

A Secretaria de Educação de Indaial reiterou que foi um crime direcionado, ou seja, não está relacionado a qualquer ataque direcionado à Unidade de Educação Infantil. Ainda assim, o caso está sendo investigado pelas autoridades.

