Brusquense de 9 anos vence título sul-brasileiro de motocross

A brusquense Valentina Albani Barg, de 9 anos, conquistou no último fim de semana o título sul-brasileiro de motocross na sua faixa etária após a etapa do circuito em Salto do Guairá, cidade que fica na fronteira do Brasil (Paraná) e o Paraguai.

A etapa consagrou Valentina, que é bicampeã estadual da sua categoria – de 5 a 9 anos – a primeira menina a vencer o título sul-brasileiro da 50 CC, que é mista.

O pai de Valentina, Fabiano Barg, conta que ela pilota desde os 5 anos. A família mora no Centro. A brusquense ainda terminou em sexto lugar no campeonato brasileiro de motocross da categoria.

Fabiano agradece em nome da filha aos patrocinadores e destaca que ela vai disputar novamente os campeonatos catarinense, sul-brasileiro e brasileiro de motocross.

