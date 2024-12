Colégio São Luiz começará 2025 com alunos em intercâmbio em três países

O ano de 2025 vai iniciar com 26 estudantes do Colégio São Luiz em intercâmbio. Divididos em três grupos, os alunos irão para a Alemanha, Itália e Estados Unidos, para um período de vivência cultural e troca de experiências com outras instituições da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus.

A tradicional missa de envio dos intercambistas foi realizada no dia 11 de dezembro, com a presença das famílias.

Viagens marcadas

O primeiro grupo embarca dia 26 de dezembro para um período de 30 dias na Alemanha, com passagens pelas cidades de Berlim, Freiburg e Handrup.

O segundo grupo viaja no dia 2 de janeiro, com destino à cidade de Southaven, no estado do Mississipi, nos Estados Unidos, para um período de 23 dias.

Por fim, o terceiro grupo embarca no dia 12 de janeiro para a cidade de Monza, na Itália, para um intercâmbio de 21 dias.

A coordenadora do Programa Bilíngue e responsável pelos intercâmbios do Colégio São Luiz, Mariane Werner Zen, destaca a importância de a instituição proporcionar ao aluno o aprendizado além da sala de aula.

“Ver nossos alunos, ainda em idade escolar, tendo essas vivências no exterior é uma forma de conferir toda a amplitude do nosso trabalho educativo. Acompanhar nossos jovens alunos ultrapassando os muros da escola, vivenciando com qualidade e autonomia outras culturas em lugares tão distantes e diferentes é muito recompensador. Proporcionar essa vivência a eles é a certeza de que se está cumprindo a missão Dehoniana de educar cidadãos com a mente e coração abertos”.

Projeto em ascensão

Os intercâmbios no Colégio São Luiz iniciaram em 2022 para a Alemanha, com a participação de três alunas. Desde então, 38 estudantes já tiveram a oportunidade de vivenciar a rotina de estudar no exterior. Agora, em 2025, outros 26 alunos se juntam ao rol de intercambistas da instituição. “Já há planos para mais intercâmbios ao longo de 2025. Então, esse número ainda vai aumentar”, ressalta Mariane.

Até o momento já foram realizados intercâmbios para a Alemanha (2022, 2023 e 2024); Estados Unidos (2023 e 2024); Canadá (2023 e 2024); Indonésia (2024) e Portugal (2024), este realizado online por meio de troca de e-mails e que envolveu cerca de 80 alunos. Em 2025, a escola renova a parceria com a Alemanha e Estados Unidos e acrescenta a Itália na lista de parcerias para os intercambistas.

“Começamos com três alunas e agora, só no mês de janeiro, teremos 32 pessoas em intercâmbio, contando os professores e religiosos acompanhantes. O crescimento do número de alunos que querem fazer essa experiência revela que estamos no caminho certo, porque no mundo de hoje, a internacionalidade é algo que não é mais opção, devemos colocar como prioridade no colégio”, destaca o diretor do Colégio São Luiz, padre Silvano João da Costa.

Experiências

Os intercâmbios são realizados sempre com outras escolas dehonianas. Quando o Colégio São Luiz vê uma oportunidade, entra em contato com a instituição, realiza uma apresentação sobre o colégio e faz uma proposta formal para a possibilidade de parceria.

A escola parceira é quem define quantos alunos poderão participar do intercâmbio e as melhores datas. As instituições também decidem se os alunos ficarão hospedados em casas de família ou nas casas mantidas pela congregação.

“A partir do momento que o Colégio São Luiz e a escola dehoniana que abriu suas portas para o intercâmbio fecham um acordo, iniciamos a divulgação e processo seletivo dentro do colégio”, explica Mariane.

Padre Silvano ressalta o privilégio de ter escolas dehonianas espalhadas pelo mundo, proporcionando aos estudantes de Brusque esta experiência.

“Onde tiver uma escola dehoniana, vamos bater à porta para que nossos alunos possam fazer essa experiência para além dos muros do Colégio São Luiz, além da cidade de Brusque e além das fronteiras do Brasil, e, cada vez mais, conhecer novas culturas, vivenciar o que aprendem nos livros e ser incentivados à internacionalidade”.

Acompanhamento

Após o processo seletivo, o colégio acompanha toda a preparação dos alunos para a viagem. “Fazemos reuniões presenciais com os pais e com os intercambistas para deixarmos bem claros os objetivos do programa e quais obrigatoriedades nossos alunos devem cumprir como representantes do Colégio São Luís e do país”, explica Mariane.

Segundo ela, os grupos são estimulados a manterem contato entre si desde o início para que durante a viagem já tenham um relacionamento mais próximo, facilitando a interação e evitando que problemas sejam gerados e não resolvidos.

“Contamos com o apoio da psicóloga do colégio para que dê esse apoio aos alunos para desenvolver a habilidade de solucionar problemas quando longe dos pais, e para que assim possam viver todo o intercâmbio com autonomia e confiança”.

Programa Bilíngue

Mariane destaca que para os estudantes do Colégio São Luiz, o idioma não costuma ser uma barreira durante os intercâmbios. Com o Programa Bilíngue Communicate, a instituição faz uso de uma abordagem metodológica que promove um ambiente onde o aprendizado da língua acontece ao mesmo tempo que o aluno aprende um conteúdo.

“Como primamos pelo uso contínuo do inglês em sala de aula e evitamos ao máximo a tradução, nossos alunos acabam se habituando a uma realidade onde o uso do idioma é feito de fato, como se ele estivesse estudando no exterior. Assim, percebemos que nossos estudantes acabam sendo também preparados para enfrentar situações em que será preciso fazer o uso do idioma com agilidade, sem a necessidade de recorrer a recursos como tradutores”.

A coordenadora explica que o material didático utilizado também é desenvolvido com conteúdos que estimulam os alunos a falarem em inglês sobre o Brasil.

“Quando estudam geografia em inglês, por exemplo, o material propõe também estudos que envolvem os biomas e animais brasileiros. Isso instrumentaliza nossos alunos a conseguirem falar sobre o Brasil em inglês aos estrangeiros. Acreditamos que o Programa Bilíngue contribui tanto para a preparação dos alunos intercambistas que vão quanto para os alunos que recebem os intercambistas estrangeiros aqui. Todas as vezes que recebemos alunos e professores de escolas dehonianas fora do Brasil, eles sempre ficam impressionados como nossos alunos conseguem se comunicar bem dentro do Colégio São Luiz”.

Missa de envio

Na noite da quarta-feira, 11, foi realizada a missa de envio dos intercambistas, na igreja Matriz São Luís Gonzaga. Estudantes e familiares participaram da celebração que foi marcada pela entrega da cruz dehoniana, símbolo das escolas da congregação em todo o mundo aos intercambistas.

“A prioridade sempre é Deus. Por isso, em nosso colégio, sempre iniciamos nossas ações agradecendo a Deus. No caso dos intercâmbios, pedimos que Deus abençoe, proteja e guarde os intercambistas durante todo o período da viagem”, finaliza padre Silvano.

Intercambistas do Colégio São Luiz em 2025:

Alemanha

Amanda Erthal da Cunha

Guilherme Fagundes

Guinter Comper

Isabela Alves Rosin

Samuel Baron

Sarah Tadiello Iabrude

Valentina Bonatelli Maestri

Vinicius Fagundes

Fráter João Pedro Kuberesky

Fráter Djonatan Engelmann

Estados Unidos

Isadora Bittelbrunn

Heitor Costodio Pruner

Enzo Gabriel Lauritzen

Isabella Chedid Rebello

Olívia Seubert Luiz

Pietro Pôncio Jimenez

Valentina Gamba Adami

Vinicius de Lemos Boni

Professora Mariane Werner Zen

Professora Janaína Fernanda de Almeida

Itália

Bernardo Dias Mesquita

Isabelli Kretzschmar de Souza

Julia Crispim Rescarolli

Luiz Felipe Zaclikewicz Redel

Caio Coppini

Henrique Cinelli Pedroso

Marina Klein Padilha

Debora Minatti

Bianca Colombi Ristow

Ariane Oriques

Professor Fabrício Bado

Padre Renato Vieira Lima

