Compromisso ambiental: 100 mudas de árvores são plantadas para compensar emissões da Fenarreco

Na tarde desta terça-feira. 17, a Prefeitura de Brusque realizou o plantio de 100 mudas de árvores nativas no Horto Florestal como parte das ações de compensação das emissões de carbono geradas durante a 37ª edição da Fenarreco, realizada em outubro. A iniciativa é fruto de uma parceria com a startup Neutraliza, especializada em sustentabilidade.

O projeto de neutralização das emissões seguiu a metodologia do GHG Protocol, que calcula os gases de efeito estufa gerados em diferentes escopos, como consumo de energia, deslocamento das bandas, uso de gás de cozinha e manejo de resíduos. Ao todo, a Fenarreco gerou 16,960 toneladas de CO₂, que foram compensadas com o plantio das mudas nativas.

“A Fenarreco é mais do que uma festa cultural e turística para Brusque; ela também é uma oportunidade de mostrarmos nosso compromisso com o futuro da cidade e do planeta. Demos um passo importante ao compensar as emissões de carbono do evento, mostrando que é possível promover grandes eventos de forma consciente e sustentável. Queremos que Brusque seja referência em ações ambientais e que a Fenarreco sirva de exemplo para outras iniciativas, como já vem sendo”, destacou o prefeito de Brusque, André Vechi.

Ação a longo prazo

As árvores plantadas permanecerão no local por no mínimo 20 anos. Com a ação, a Fenarreco recebe o selo Carbono Zero, alinhando-se também aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

“A gente pensou numa sustentabilidade para a cidade. O mundo hoje fala muito sobre isso. A gente buscou então uma parceira, que é a Neutraliza, que entende do assunto e nos acompanhou desde o início da ideia. É importante a gente pensar além da festa, precisamos nos importar com sustentabilidade e realizar ações que tornem a Fenarreco cada vez mais preocupada com o meio ambiente”, concluiu o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Valdir Walendowsky.

Leia também:

1. Conheça idosa que realizou sonho de aprender a tocar bateria em Brusque

2. Veja como ficou a nova sede da DIC de Brusque

3. Corpo de Bombeiros de Brusque realiza troca de comando; conheça novo comandante

4. Saiba quais os principais pontos do código de ética dos agentes públicos de Brusque

5. PL entra em consenso e Jean Dalmolin deve ser eleito presidente da Câmara de Brusque

Assista agora mesmo!

Ex-presidentes relembram bailes da Sociedade Guabirubense nos anos 70, 80 e 90: