Os moradores de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí devem enfrentar, nesta terça-feira, 16, mais um dia de calor intenso. As temperaturas têm potencial para superar os 34 a 35ºC.

Inclusive, esse aquecimento representativo podem voltar a desencadear as típicas trovoadas de verão, ocorrendo de maneira bastante isolada do meio da tarde em direção à noite.

Entretanto, para aqueles que já estão exaustos com tanto calor, há boas notícias à vista. Um cenário mais ameno então está previsto a partir do próximo fim de semana.

O meteorologista Piter Scheuer falou à nossa coluna, e todos os detalhes sobre este tema estão disponíveis no boletim, que você pode conferir a seguir.

Calor segue nesta terça-feira

*Boletim: Climaterra >>

Iniciamos este boletim com a previsão para esta terça-feira, onde Brusque e todo o Vale do Itajaí estão novamente sob a influência de temperaturas que podem atingir ou mesmo ultrapassar os 35ºC.

Antecipamos, pois, que o sol estará presente e dominante, especialmente durante a manhã.

No entanto, à medida que a tarde avança, como é de costume, o aquecimento ganha força, potencializando a formação de células de trovoadas, características do verão.

Esse cenário pode resultar em aguaceiros em pontos específicos da região, enquanto em outros locais próximos, a presença de chuva será mínima ou praticamente nula.

Calor até quando?

Os prognósticos meteorológicos apontam para um alívio no intenso calor que tem impactado Brusque e região, a partir do próximo fim de semana.

Vale destacar que não estamos nos referindo a frio, mas sim a uma pausa nas elevadas marcas acima dos 33/35ºC.

A partir do próximo sábado, podemos antecipar uma sequência de tardes com temperaturas mais amenas, mantendo-se abaixo da marca dos 30°C.

Risco de trovoadas

Antes de adentrarmos nas perspectivas para o próximo fim de semana, é crucial alertar para o potencial risco de trovoadas entre quarta e sexta-feira. Durante esses três dias, ainda prevemos a persistência de um calor mais forte.

Não podemos descartar a possibilidade de eventos climáticos que desencadeiem chuvas intensas em um curto intervalo, acompanhadas de ventos e até mesmo a ocorrência de granizo.

Dessa forma, é imperativo que todos estejam atentos, uma vez que situações adversas podem vir a ocorrer, eventualmente gerando transtornos.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Calor já na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada abafada desta terça-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Não houve registro de chuvas até as primeiras horas da manhã, como ressaltado em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria, aprecie os deslumbrantes cenários compartilhados pelos nossos leitores, revelando como a manhã desta terça-feira teve início em cada local mencionado nas legendas.

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 7

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 18

