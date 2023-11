Caminhão quase tomba e interdita rua no Limeira, em Brusque

Após quase tombar, um caminhão interditou o trânsito da rua José Walendowsky, no bairro Limeira, em Brusque. Imagens do veículo circulam nas redes sociais desde a segunda-feira, 20.

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) informou que uma equipe está no local da ocorrência.

De acordo com a GTB, o veículo pertence a uma empresa e o seguro do caminhão foi acionado para a retirada do veículo. Não foi informada a dinâmica do incidente.

