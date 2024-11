Campanha Natal Solidário Unifebe inicia na próxima semana

O Centro Universitário de Brusque (Unifebe) iniciará na próxima quarta-feira, 6, a campanha Natal Solidário, que visa presentear mais de 500 crianças da rede pública de ensino de Brusque, Canelinha, São João Batista, Nova Trento, Botuverá, Guabiruba, Gaspar e Major Gercino.

A ação, realizada anualmente pela instituição, instiga os estudantes, professores e toda a comunidade de Brusque e região a doar um brinquedo e transformar o Natal de uma criança.

No dia 6 de novembro, o clima natalino invadirá o campus Santa Terezinha, com o lançamento oficial da campanha. A partir das 20h, no átrio do bloco A, os interessados em contribuir com a iniciativa poderão retirar um enfeite da árvore de natal e apadrinhar uma criança.

As adoções presenciais serão realizadas na quarta-feira, logo após o lançamento e seguem até sexta-feira, dia 8, das 20h às 21h, no átrio do bloco A. Para que a comunidade em geral também possa participar da campanha, a Unifebe desenvolveu um sistema para adoção on-line, que ficará disponível até o dia 27 de novembro, no site da instituição.

“O Natal Solidário é uma campanha de amor. Nós doamos presentes e recebemos o sorriso e o carinho de uma criança em troca. Por isso, contamos com o apoio e a participação de todos, pois, juntos, com um simples gesto de doação, podemos transformar o Natal de centenas de crianças”, destaca a reitora da Unifebe, professora Rosemari Glatz.

Entrega dos presentes

No dia 4 de dezembro, as crianças apadrinhadas receberão os seus presentes presencialmente na Unifebe. O evento será realizado no período matutino, às 9h, e vespertino, com início a partir das 14h30.

Os padrinhos, que não puderem comparecer devem deixar o seu presente até dia 27 de novembro, na pró-reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura da Unifebe, no térreo do Bloco A. A Unifebe sugere que o presente seja entregue na forma de brinquedo, no valor mínimo de R$ 50 e máximo de R$ 100.

