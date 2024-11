Novembro inicia trazendo, como é de praxe, uma data significativa no calendário, marcando um momento de reverência e lembrança no tempo, quando familiares se reúnem para honrar a memória daqueles que já partiram.

Este ano, o Dia de Finados coincide com o primeiro fim de semana do mês, momento em que muitos moradores de Brusque e região se dirigem aos cemitérios para prestar homenagens aos entes queridos.

Mas esse período não representa apenas um momento de reflexão, sinalizando também propício para o lazer, o que torna as condições climáticas especialmente relevantes para aqueles que planejam atividades ao ar livre entre esta sexta-feira, 1, e o domingo, 3.

Diante dessa expectativa, é fundamental conhecer o que a previsão do tempo reserva ao Vale do Itajaí-Mirim.

Para isso, consultamos o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente compartilhou conosco um boletim esclarecedor e abrangente.

Os detalhes completos da projeção meteorológica podem ser conferidos na íntegra, logo após a foto.

O tempo na sexta-feira

*Boletim: Climaterra >>

Este boletim inicia com uma análise das condições climáticas previstas para esta sexta-feira em Brusque e região.

O dia, então, promete ser predominantemente favorável às atividades ao ar livre.

No entanto, os simuladores meteorológicos não descartam completamente a possibilidade de garoa ou chuviscos, especialmente a partir do entardecer em direção à noite.

Quanto às temperaturas, não há previsão de aquecimento significativo; os picos devem se manter abaixo dos 30°C, dependendo da intensidade da cobertura de nuvens.

Dia de Finados.

À medida que avançamos para sábado, Dia de Finados, as condições climáticas continuam a ser favoráveis na maior parte do dia.

Aqueles que planejam visitar os cemitérios para prestar homenagem aos entes queridos poderão contar com a presença do sol, ainda que acompanhado por variações na cobertura de nuvens.

Assim como na sexta-feira, o risco de chuva no Dia de Finados não está totalmente afastado, mas é maior nas primeiras horas da manhã e à noite.

O tempo no domingo.

Para domingo, as previsões, pois, não trazem grandes mudanças em relação aos dias anteriores.

O tempo em Brusque e região deve então manter a tendência de variação das nuvens, com aberturas de sol frequentemente ofuscadas pela nebulosidade.

Novamente, há a possibilidade de chuviscos, especialmente durante a madrugada e ao amanhecer, enquanto as chances de precipitação são menores ao longo do dia.

Umidade marítima atuante

De modo geral, o fim de semana, como um todo, deve manter as temperaturas abaixo de 30°C, variando entre 25 e 28°C nas tardes.

Para quem planeja atividades externas em Brusque e região, é bom ficar atento, pois a umidade vinda do mar estará atuando, não afastando assim o risco de garoa ou chuviscos ocasionais e isolados.

Monitoramento.

Essas informações são baseadas nas mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos, que, vale lembrar, estão sujeitos a mudanças constantes.

Portanto, recomendamos sempre acompanhar a previsão a curto prazo.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, passamos então a abordar o monitoramento do tempo registrado na região de Brusque durante a madrugada desta sexta-feira.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas observadas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada localidade.

A apuração também mostra os volumes de chuva registrados entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, indicados em azul.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK