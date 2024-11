Homem é levado para o hospital após ser atropelado por moto em Blumenau

Um homem de 51 anos ficou ferido após ser atropelado por uma motocicleta em Blumenau, na manhã desta quinta-feira, 31.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h45. Ao chegar no local, ele estava deitado no chão, consciente, orientado e com ferimentos em várias partes do corpo.

Após receber os primeiros socorros, foi encaminhado ao Hospital Santa Isabel.

O motorista da motocicleta, um homem de 22 anos, e a passageira, de 21 anos, foram atendidos no local, sem necessidade de encaminhamento hospitalar.

