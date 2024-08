Caravana Musical: evento de grupo sertanejo ocorre neste sábado em Botuverá

Neste sábado, 24, ocorrerá a Caravana Musical do Grupo Modão Sertanejo – O projeto boa música pelas cidades continua – , em Botuverá. O evento gratuito terá início às 15h, na praça Central.

A programação inclui música e bate-papo na praça. O projeto é realizado por meio do Programa de Incentivo à Cultura (PIC) do governo do estado de Santa Catarina, aprovado pela Fundação Catarinense de Cultura.

Leia também:

1. Motociclista sofre acidente com carro no caminho para o trabalho no Águas Claras, em Brusque

2. Frente fria atinge Brusque nesta sexta-feira: veja o que muda no fim de semana

3. Jovem fica ferido após bater moto em poste no Limoeiro, em Brusque

4. Liminar permite que processadora de resíduos no Limeira volte a operar

5. PM prende jovem e apreende 7 quilos de maconha em galpão em Brusque



Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: