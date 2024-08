VÍDEO – Mulheres são presas após deixarem mais de dez animais em apartamento imundo, em Porto Belo

Duas mulheres foram presas por maus-tratos após deixarem mais de dez animais em um apartamento imundo no bairro Balneário Perequê, em Porto Belo, na noite da quinta-feira, 22. O caso aconteceu por volta das 18h30, na rua João Jordelino da Silva.

Quando a equipe chegou no local, havia 12 animais presos em situação de maus-tratos. É dito no relatório que na entrada do condomínio já era sentido um forte odor de urina e fezes de animais.

No apartamento, havia 11 gatos e um cachorro em condições insalubres. Havia urina e fezes por todo o apartamento

No imóvel moram duas mulheres. Elas relataram não ter tempo de limpar o apartamento, além de se sentirem cansadas. Ambas foram presas e levadas até a Delegacia de Polícia de Itapema.

